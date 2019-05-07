الاحتلال يمنع سفر سبعة مواطنين من (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال سبعة مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني يوم الاثنين بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي الثلاثاء، أن 2683 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 1083 مسافرًا والقادمين 1600 مسافر، فيما أعاد الاحتلال 7 مواطنين.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، وفي كلا الاتجاهين.