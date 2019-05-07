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شؤون فلسطينية

تجاوب قطري مع وفد فلسطيني رفيع المستوى بـ (480) مليون دولار..والرئيس عباس يُثمن

تجاوب قطري مع وفد فلسطيني رفيع المستوى بـ (480) مليون دولار..والرئيس عباس يُثمن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيرة الشيخ تميم
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفداً فلسطينياً رفيع المستوى، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، وعضوية وزير المالية شكري بشارة إلى دولة قطر، لإطلاعهم على الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ في تغريدة عبر تويتر: بتكليف من الرئيس، قمت بزيارة دولة قطر الشقيقة بصحبة وزير المالية دكتور شكري بشارة، والتقينا وزير الخارجية القطري، ووزير المالية، وتم الاتفاق على منح فلسطين 480 مليون دولار، بين منح وقروض لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته، شكراً صاحب السمو الشيخ تميم وشكراً لقطر الشقيقه.

وعبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن شكره وتقديره  للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر على تخصيصه مبلغ 480 مليون دولار على شكل منح وقروض، لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكد، أن هذا الدعم القطري، سيساهم في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا ودعمه لمواجهة التحديات، وتعزيز صموده على أرضه، حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس بمقدساتها على حدود العام 1967.

وأشار الرئيس، إلى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري، والحرص الكبير على تعزيزها وتمتينها لما فيه مصلحة الشعبين والأمة العربية.

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