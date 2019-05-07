اعتقال 5 شبان من الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة اسرى محررين من بلدة عزون شرق قلقيلية اثناء مرورهم بالقرب من جسر بلدة الزاوية قضاء سلفيت.وافادت مصادر محلية أن المعتقلين الخمسة هم:عدي سمير ابو هنية وجعفر عبدالكريم سليم ومحمد نضال مشعل حسين ولؤي أنور مشعل حسين ومحمد منير مشعل حسين.وفي سياق متصل، استولى جنود الاحتلال على مركبة الشاب محمد علي ثوابتة من بلدة بيت فجار بعد احتجازه قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل.وداهمت قوة احتلالية منزل الأسير حمزة يعقوب رداد و فتشته في بلدة الزاوية غرب سلفيت.