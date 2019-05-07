هنية: تلقينا باحترام بالغ وتقدير عالٍ الدعم القطري بـ 480 مليون للضفة وغزة

رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس): تلقينا باحترام بالغ وتقدير عالٍ، القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ (480) مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، والذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك.وأضاف هنية بتصريح صحفي: "إنني أعبر عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر قيادًة وشعبًا لهذا الموقف الكريم، الذي يعبر عن الأصالة والعروبة والانتماء لهذه الأمة، حيث يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة"وأكدإن الشعب الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة، والتي لم تتوقف يومًا حتى في أصعب الظروف، بما يعكس حقيقة المواقف القطرية العروبية الأصيلة تجاه الشعب الفلسطيني.