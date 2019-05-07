انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها بحدود 5 درجات

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً في ساعات النهار، بارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً في ساعات النهار بارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً في ساعات النهار بارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.ويكون الجو، الجمعة، غائماً جزئياً وربيعياً لطيفاً في ساعات النهار بارداً نسبياً إلى بارد في ساعات المساء والليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.