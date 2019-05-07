كحيل: وزير الأشغال كلف اتحاد المقاولين بحصر الأضرار وتدعيم عاجل للمباني المدمرة









رام الله - دنيا الوطنكشف نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل أن وزير الأشغال العامة والاسكان محمد زيارة، كلف اتحاد المقاولين ومجلس الاسكان الفلسطيني بتشكيل لجنة لحصر الأضرار ورفع التقارير عنها، لجهات الاختصاص حتى يتم العمل على التعويض الإغاثي العاجل أو العمل على اعادة اعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الاسرائيلي الأخير.وأوضح كحيل في تصريح صحفي أمس الاثنين أن المقاولين على أتم الاستعداد والجهوزية للشروع في اعادة اعمار ما دمره الاحتلال، والعمل العاجل بناء على تعليمات وزير الأشغال لتدعيم بعض البنايات التي تعرضت للتدمير الجزئي والتي قد تسبب خطر على السكان الى حين البث في قرار التعامل معها سواء الازالة أو عملية ترميم لها.وقال كحيل أنه لا يمكن الآن تقديم تقديرات أولية لوضع البنايات المدمرة حتى يتم زيارتها جميعا وتقديم تقارير فنية حول أوضاعها.يشار الى أن وزير الأشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة قام بصحبة نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل بزيارة المباني التي تعرضت للقصف خلال الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.