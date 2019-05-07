عريقات: قطع أمريكا للمساعدات المالية يأتي في إطار الاستحواذ على القرار الفلسطيني



وكان في عرافة الحفل المعلمة اريج السراديح، وتم تقديم عدة فقرات فنية، قدمها طلاب وطالبات مدرسة بنات عمران ومدرسة تيراسنطا .



















رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان قطع امريكا للمساعدات المالية للفلسطينيين يأتي في إطار وهدف الاستحواذ على القرار الفلسطيني، ومن وجهة نظر امريكا وادارة ترامب فان القيادة الفلسطينية تكون مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني إذا قبلت بما تطرحه امريكا، وإذا رفضت القيادة الفلسطينية ما تطرحه الادارة الامريكية، تكون وحسب قياس ومواصفات ترامب قيادة فاسدة ولا تهتم بالشعب الفلسطيني.وأضاف عريقات: "ان هدف اي فلسطيني يريد الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني هو ان تبقى القدس والضفة والقطاع وحدة جغرافية واحدة، وان قرارات المجلسين الوطني والمركزي واضحة ومحددة وسيتم تنفيذها، وان المرحلة الانتقالية انتهت وسننتقل من مرحلة السلطة الى الدولة، ومن اجل تحقيق الوحدة فانه يجب التعالي عن الخاص الى العام، وان نكون اوفياء للجرحى والشهداء والاسرى.واضاف عريقات " في ظل الهجمة الشرسة التي تقوم بها قوات الاحتلال على قطاع غزة، وامعانها في قتل الابرياء والامهات والاطفال حيث ارتفع عدد شهدائنا الى أكثر من 27 شهيدا وشهيدة، وتدمير مقومات الشعب الفلسطيني ومؤسساته وبناه التحتية، فان اسرائيل تقوم ايضا بمزيد من الضغط على القيادة الفلسطينية حيث تنفذ القرصنة من خلال خصم مبلغ 42 مليون شيكل شهريا وهي مخصصات الشهداء والاسرى، فإننا لن نقبل هذا الاجراء ابدا، لان القبول به يعني ان يطلق على مناضلينا واسرانا صفة الارهابي.وهنأ عريقات في ختام كلمته المعلمات الفائزات بمسابقة المعلم المبدع، موضحا ان المعلم الفلسطيني مبدع ومناضل فلا يوجد معلم على وجه الارض كالمعلم الفلسطيني الذي يبذل الغالي والنفيس لإيصال رسالته بالرغم من الحصار والقمع والملاحقة والتأثير السلبي الاسرائيلي المقصود والمبرمج، والاعتداء على النظام التعليمي الفلسطيني، واضاف انه لا يوجد عامل كالعامل الفلسطيني ورجل الامن الفلسطيني والمرأة الفلسطينية.جاء ذلك خلال حفل الاول من ايار عيد العمال العالمي الذي اقامه اتحاد نقابات عمال فلسطين بيت الشعب في محافظة اريحا والاغوار ، ونقابة العاملين في القطاعين الاهلي والخاص ، وذلك بحضور محافظ محافظة اريحا والاغوار اللواء جهاد ابو العسل وامين سر حركة فتح اقليم اريحا والاغوار نائل ابو العسل ، ومدراء الأجهزة الامنية والمدنية ، ومدراء المدارس ، ومدير فرع جامعة القدس المفتوحة ونائب مدير التربية والتعليم ومدير عام الشرطة ومدير بنك القدس فرع اريحا ، وكذلك حضور عضو المجلس المركزي جمال حماد الديك وعضوي المجلس الوطني جمال مبسلط وجوده اسعيد، وبحضور مميز من الحركة النقابية والقيادات النسوية حيث شاركت الاخت جهاد ابو زنيد عضو التشريعي السابق ويسرى السويطي نائب محافظ محافظة اريحا والاغوار ، ورجال الدين المسيحي والاسلامي ، وجمهور من النقابيين العماليين.ورحب الدكتور وائل نظيف رئيس الاتحاد والاستاذ كايد بولوص رئيس نقابة المعلمين في المدارس في القطاعين الاهلي والخاص خلال كلمتيهما بالحضور ، وتقدما بالشكر الى معالي الدكتور عريقات لرعايته للعام الرابع على التوالي وتقديمه جوائز مالية قيمة للمشاركات الفائزات في مسابقة جائزة المعلم المبدع .كما عبر محافظ اريحا والاغوار اللواء جهاد ابو العسل عن ايمانه العميق برسالة المعلم المبدع ، وعظم رسالة المعلم الفلسطيني في كافة المراحل ، كما اوضح اهمية دعم المبادرات الخلاقة وتطبيقها في المدارس ، وقدم التهاني بمناسبة الاول من ايار لجمهور العاملين ولأعضاء الاتحاد.والقت فادية عمران اعمر نائب مدير مديرية التربية والتعليم للشؤون الادارية في المحافظة عن شكرها للنقابة والاتحاد للدور الفاعل الذي لعباه في دفع وتعزيز مكانة المعلم المبدع، وذلك من خلال استمرار اقامة المسابقة للعام الرابع على التوالي مما ساهم في تطوير المبادرات الخلاقة، واعربت عن اهتمام وزارة التربية والتعليم وتشجيعها للمبادرات في المدارس الحكومية والاهلية والخاصة، بهدف تطوير التعليم.ثم قام عريقات بتوزيع جوائز مالية وشهادات تقديرية على المعلمات المبادرات الفائزات بأفضل المبادرات التعليمية في المدارس الخاصة والاهلية ، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول مادلين أبو لبدة من مدرسة بنات عمران المختلطة والمركز الثاني سلام إعمر من مدرسة جمعية سيدات أريحا والمركز الثالث مكرر زينة شاهين من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات و نهاية نجادة من مدرسة بنات عمران المختلطة.وكذلك قدم عريقات ووائل نظيف وكايد بولوص شهادات تقديريه لإدارات المدارس الداعمة لإبداع المعلمين ، كما تم تكريم عدد من النقابيات المؤسسات للعمل النقابي العمالي في محافظة اريحا والاغوار وهن الاخوات يسرى السويطي نائب المحافظ ، خولة رزق، هيام غروف، هنية سطرية، كفاح السيخ، سوسن السالم، والنقابيون نصري الغوج وكمال سعيد وناصر عريقات، كما تم تكريم عرابي عواجنة، والد الشهيد فراس عواجنة، و تكريم جهاد ابو زنيد تقديرا لجهودها ونضالها ولعطاء المرأة المقدسية .