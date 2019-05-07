(مفزاك لايف): حماس تهدد بتجديد إطلاق الصواريخ إذا لم تُنَفَّذ بنود التفاهمات

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي، أن حركة حماس، هددت بتجديد إطلاق الصواريخ على المستوطنات، وذلك إذا لم تنفذ إسرائيل بنود التفاهمات خلال الايام القليلة المقبلة.يشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، وذلك بعد جولة تصعيد استمرت لمدة ثلاثة ايام، وذلك بجهود مصرية وقطرية وأممية.وقد وضعت المقاومة الفلسطينية عدة شروط، على رأسها، عدم المساس بالمتظاهرين السلميين، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وتوسيع مساحة الصيد، وإدخال الاموال القطرية.