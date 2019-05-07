(واللا): الجيش و(الشاباك) رفضا توسيع القتال بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الاسرائيلي، مساء أمس الأثنين، أن رئيس الأركان (أفيف كوخافي) ورئيس الشاباك (نداف أرجمان) قدما توصيات للمستوى السياسي والكابينت بعدم اتخاذ قرار لتوسيع القتال في قطاع غزة.وقال الموقع: "إن رئيس الأركان ورئيس الشاباك، عارضا خلال جلسة (كابينت) أول أمس، توسيع القتال بغزة، وأيدوا الجهود المصرية والأممية لوقف إطلاق النار بغزة".وأضاف الموقع: "إن كوخافي عرض على رئيس الوزراء ووزير الجيش نتنياهو، بنك الأهداف الذي تم استهدافه بقطاع غزة، خلال جلسة الكابينت التي استمرت لخمس ساعات".وأشار الموقع، الى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير الى انهيار الهدوء بالجنوب، خلال الأسابيع المقبلة، في حال عدم التقدم بمباحثات التهدئة مع حماس بغزة.