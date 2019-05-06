الآلاف يؤدون صلاة التراويح في رحاب المسجد الأقصى بأول أيام رمضان

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المواطنين من القدس، ومن فلسطينيي 48، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.وتناول مئات المواطنين وجبات الإفطار الرمضانية في الأماكن المخصصة للإفطارات الجماعية بباحات المسجد المبارك، كما حرصت عائلات مقدسية على تناول إفطارها في المسجد، وأداء الصلاة في رحابه.واكتست مدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة والشوارع والأحياء المتاخمة لها بالزينة والفوانيس الرمضانية، فيما شهدت أسواق البلدة القديمة القريبة من محيط بوابات المسجد الأقصى، حركة تجارية نشطة طوال اليوم.