غرينبلات: استيقظوا يا حماس ويا جهاد إسلامي

رام الله - دنيا الوطنندد جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بإطلاق المقاومة الفلسطينية، صواريخها على البلدات الإسرائيلية.وقال غرينبلات، في تغريدة، عبر موقع (تويتر): إن حركة حماس تهدد بإطلاق المزيد من الصواريخ على الإسرائيليين، خلال الاحتفال بمسابقة الأغنية الأوروبية.وأضاف غرنبلات، بطريقة ما تعتقد حماس، أنها ستحظى بالتعاطف.. استيقظوا يا حماس ويا جهاد إسلامي في فلسطين، لن ينجح سلوككم هذا، بل سيستمر في جلب البؤس وإيذاء حياة الفلسطينيين، وفق تعبيره.