لأول مرة منذ نشوب الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر

رام الله - دنيا الوطنأكدت الدوحة بأن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تلقى الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وقالت وكالة (قنا) القطرية الرسمية: إن آل خليفة هنأ تميم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى بخصوص المكالمة.ويعتبر هذا الاتصال هو الأول لأمير قطر مع أي من قادة البحرين منذ قطع العلاقات بين البلدين، إلا أن المنامة لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن المكالمة.ومنذ 5 حزيران/ يونيو عام 2017، تعيش قطر في أزمة دبلوماسية مع أربعة دول هي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية، لا تزال متواصلة إلى اليوم.