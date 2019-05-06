استجواب البشير للاشتباه بتورطه بغسل الأموال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة السودانية، عن إجراء استجواب جديد للرئيس السابق، عمر البشير.وأكد النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان له، أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، استجوبت البشير؛ للاشتباه بتورطه في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.وأفادت وكالة (سبوتنيك) بأن نيابة مكافحة الفساد، استجوبت البشير في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضافت الوكالة، "كانت النيابة العامة، قد وجهت اتهاماً للبشير تحت نص المادتين 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأوضحت أن "النائب العام المكلف وجه بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة، والتي أسفرت عن الموت، من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة 130 (القتل العمد)، وأن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991".وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.ويعتبر هذا الاستجواب هو الثاني للبشير منذ بداية شهر أيار/ مايو الجاري، حيث سبق أن قدم إفاداته للنيابة، يوم 2 من الشهر الجاري، في إطار قضية فساد.