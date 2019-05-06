بتهم التخابر مع حزب الله وإيران.. البحرين تُسقط الجنسية عن 15 مواطنًا

رام الله - دنيا الوطنقررت أعلى محكمة في البحرين، في حكم نهائي، إسقاط الجنسية عن 15 مداناً بـ"التخابر" مع "الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني.ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أيدت محكمة التمييز أحكاماً بحق 8 مدانيين بالسجن 25 عاماً، وسجن 9 آخرين لـ 15 عاماً، وسجن اثنين لـ 10 أعوام في قضية "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية".ومن بين هؤلاء المدانين الـ 19، أيّدت المحكمة إسقاط الجنسية عن 15 منهم.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، أصدرت الحكم ذاته، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وأيدته محكمة الاستئناف العليا الأولى، في آذار/ مارس 2018، غير أن المحكوم عليهم طعنوا في الحكم أمام محكمة التمييز، والتي قضت بتأييد الحكم، اليوم.وحول تفاصيل القضية، قالت وكالة الأنباء البحرينية: "ثبت من خلال التحقيقات، قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي، بتشكيل خلية سرية تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم".يشار إلى أن "تيار الوفاء" الإسلامي حركة شيعية بحرينية، تعتبرها سلطات البلاد "إرهابية".