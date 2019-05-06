حفتر يرفض هدنة رمضان

رام الله - دنيا الوطندعا المشير الليبي، خليفة حفتر، قواته التي تحاول السيطرة على طرابلس؛ للقتال بشكل أقوى، وتلقين أعدائهم درساً، مشيراً إلى أن شهر رمضان، هو شهر جهاد.وجاءت تصريحات حفتر، بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع، بعد شهر من القتال للسيطرة على العاصمة، والذي أدى إلى نزوح 50 ألف شخص.وقال حفتر خلال تسجيل صوتي بثه المتحدث باسم قواته: إن رمضان لم يكن سبباً لوقف المعارك السابقة عندما سيطر على مدينتي بنغازي ودرنة بشرق البلاد.وأضاف "أيها الضباط والجنود المقاتلين في قواتنا المسلحة والقوات المساندة، أحييكم في هذه الأيام المجيدة، وأشد على أيديكم وقوة عزيمتكم؛ لتلقنوا العدو درساً أعظم وأكبر من الدروس السابقة، بقوة وثبات كما عرفناكم دائماً، حتى يتم اجتثاثه من أرضنا الحبيبة، فكونوا أيها الأبطال الأشاوس رجالاً بواسل في الموعد أشداء على عدوكم مع الالتزام والمحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم".وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد دعت في بيان أصدرته في وقت سابق الطرفين المتحاربين إلى هدنة تبدأ صباح الاثنين الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي بالتزامن مع بدء شهر رمضان.