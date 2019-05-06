دولي

وسائل إعلام: إسرائيل سلمت واشنطن معلومات عن خطط طهران لضرب مصالح أمريكا

وسائل إعلام: إسرائيل سلمت واشنطن معلومات عن خطط طهران لضرب مصالح أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
سلمت إسرائيل معلومات استخبارية للولايات المتحدة، تكشف خطط إيران المحتملة لضرب المصالح الأمريكية في الخليج، حسبما أورد موقع (أكسيوس) الأمريكي، اليوم الاثنين.

وكشف الموقع، نقلاً عن مصادر له، أن المعلومات المذكورة، تم تسليمها للبيت الأبيض قبل إعلان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قرار واشنطن بعث "رسالة" لطهران، متمثلة بمجموعة سفن ضاربة على رأسها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ومجموعة تكتيكية من القاذفات إلى منطقة المسؤولية العملياتية للقيادة المركزية الأمريكية (والتي تشمل، في المقام الأول، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

ونقل الموقع عن مصدر له في الحكومة الإسرائيلية: "لا يزال غير واضح لنا ما الذي يحاول الإيرانيون فعله وكيف يخططون لفعله، لكننا نرى بوضوح أن درجة الحرارة لدى إيران ترتفع بتأثير حملة الضغط الأمريكية المتزايدة ضدها، وينظرون (الإيرانيون) في إمكانية اتخاذ خطوات جوابية ضد مصالح الولايات المتحدة في الخليج".

وأشار (أكسيوس) إلى أن المعلومات التي تم جمعها من قبل (الموساد) وغيره من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، جاءت كأحد أسباب القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بإرسال السفن الحربية إلى الخليج.

وكشف الموقع، أن المعلومات سلمتها إسرائيل للولايات المتحدة قبل أسبوعين، أثناء محادثات إسرائيلية أمريكية في البيت الأبيض.

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