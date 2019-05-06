دولي

الأمين العام للناتو: أتمنى إيجاد حل بشأن (إس-400) يجنب تركيا العقوبات الأمريكية

الأمين العام للناتو: أتمنى إيجاد حل بشأن (إس-400) يجنب تركيا العقوبات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، عن أمله في إيجاد حل بشأن شراء تركيا منظومات (إس-400) الروسية للدفاع الجوي، يجنب أنقرة عقوبات أمريكية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، قال ستولتنبيرغ: "تقلقني التبعات المحتملة لقرار (تركشا) شراء (إس-400)، لأن الولايات المتحدة كانت واضحة في عزمها فرض عقوبات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف ستولتنبيرغ قائلا: "آمل في إمكانية إيجاد الحل، فعلينا تفادي وضع يفرض فيه أحد الحلفاء في الناتو عقوبات على حليف آخر".

ومن المقرر أن تقتني تركيا أربع كتائب من منظومات الصواريخ الروسية المضادة للجو من نوع (إس-400)، في إطار صفقة تقدر بـ 2.5 مليار دولار.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها العميق إزاء تصميم تركيا على شراء الصواريخ الروسية. وبحسب مراقبين، فإن واشنطن تتخوف من أن يسمح اقتناء أنقرة لمنظومات (إس-400) بكشف أسرار الأنظمة الخاصة بمقاتلات (إف-35) الأمريكية من الجيل الخامس، ما سيجعل هذه الطائرة ضعيفة أمام المنظومة الروسية.

وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، ظهر للعلن أن الولايات المتحدة طالبت أنقرة بالتخلي عن شراء (إس-400) وجمدت تزويد تركيا بمقاتلات (إف-35) وجميع المكونات اللازمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذه الطائرة.

كما أعلنت واشنطن مرارا أن شراء تركيا لمنظومات (إس-400)، يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على أنقرة.

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