(كان): نتنياهو سيُصادق على إدخال 30 مليون دولار لغزة كجزء من التفاهمات

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان)، مساء اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيُصادق على إدخال مبلغ 30 مليون دولار من قطر إلى قطاع غزة.وأشارت القناة ذاتها، إلى أن مصادقة نتنياهو على إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة، جاء كجزء من تفاهمات وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.يشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، والذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 4.30 فجر اليوم الاثنين، وذلك بعد جولة تصعيد دامت ثلاثة أيام.