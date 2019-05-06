مقتل مواطن وإصابة آخر في شجار عائلى وقع بمخيم بلاطة شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمقتل مواطن (34 عاما)، فيما أصيب آخر، خلال شجار عائلي وقع مساء اليوم الاثنين، في مخيم بلاطة شرقي نابلس.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، توجهوا الى مكان الشجار، وباشروا باجراءات التحقيق؛ للوقوف على الأسباب.