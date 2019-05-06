شؤون فلسطينية

الوزير سالم: تعليمات بمضاعفة جهود مفتشي وطواقم السلامة المروية خلال شهر رمضان

الوزير سالم: تعليمات بمضاعفة جهود مفتشي وطواقم السلامة المروية خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم تعليماته لطواقم دوريات السلامة على الطرق ومفتشي النقل والمواصلات لمضاعفة جهودهم خلال شهر رمضان الفضيل ، والإنتشار المتواصل في أماكن الازدحام المروري وعلى المفارق وفي مراكز المدن للتخفيف على المواطنين وتسهيل حركة تنقلهم ، مؤكدا على أن الوزارة ستقوم بتشديد الرقابة على المركبات للتأكد من صلاحيتها للسير على الطرقات حفاظا على سلامة المواطنين وكافة مستخدمي الطريق وممتلكاتهم . 

كما وسيقوم مفتشو النقل والمواصلات بجولات ميدانية على مهن المواصلات والمنشآت التي تشرف الوزارة على ترخيصها بهدف مراقبتها للتأكد من إتباعها لشروط السلامة العامة . 

وبهذا الصدد أهاب الوزير سالم بالسائقين وبمختلف الشرائح المجتمعية ضرورة التقيد والإلتزام بقوانين المرور والأنظمة المعمول بها للحفاظ على سلامة الجميع ، مشدداً على السائقين بضرورة تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتأمين سبل الراحة والأمان لهم، وبأهمية التزام الجميع بمجرى خطوط السير وبالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة . 

وبتشغيل العداد في مركبات السفريات الخاصة . وأضاف الوزير سالم بأن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل توفير كل متطلبات السلامة المرورية للحفاظ على كافة مستخدمي الطريق ، وذلك عبر طواقم العمل المختصة وبالتعاون المستمر مع الاخوة في شرطة المرور وكافة الأطراف ذات العلاقة ، وان سعي الوزارة متواصل للقضاء على المركبات المشطوبة وغير القانونية وصولا الى أسطول نقل ومواصلات فلسطيني آمن ومتطور وصديق للبيئة. 

كما أكد الوزير سالم بان الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف ين لقوانين السير ، وستتخذ كل التدابير المطلوبة للحد من التجاوزات التي قد تحدث لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

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