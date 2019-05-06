اتصال هاتفي يجمع ما بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الإثنين، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وتمنى الرئيس الفلسطيني وولي العهد السعودي أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعبين الفلسطيني والسعودي وعلى أمتنا العربية باليمن والبركة، وتحقيق كافة أماني الشعب الفلسطيني.