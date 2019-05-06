ابو بكر: على إسرائيل احترام حرمة شهر رمضان بتعاملها مع الاسرى







رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، حكومة الإحتلال الإسرائيلي إحترام حرمة شهر رمضان المبارك في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين، ووقف كل الهجمات عليهم، وإلغاء العقوبات التي فرضت مؤخرا من غرامات وحرمان من الزيارات والعزل ومصادرة الاجهزة الكهربائية ومقتنيات الغرف والمقتنيات الخاصة.وبين اللواء ابو بكر ان لشهر رمضان مكانة خاصة وطقوس لدى كل الفلسطينيين والمسلمين في انحاء العالم، وان من حق المعتقل الفلسطيني أن يعيش كل تفاصيل هذا الشهر، وان يمارس الشعائر الدينية بهدوء، وفي جو من المحبة والتسامح، دون وجود ان منغصات مفتعلة من قبل إدارة المعتقلات التي تستغل مثل هذه المناسبات لخلق ضغط نفسي إنتقامي من الأسرى.ووجه اللواء ابو بكر دعوته للصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتكثيف الزيارة الى المعتقلات والسجون، ومتابعة كل التفاصيل اليومية، وعدم السماح للإحتلال التفرد بأسرانا العزل، وان تكون هذه المؤسسات وفية لرسالاتها التي وجدت من اجلها.أقوال اللواء ابو بكر جاءت خلال زيارته لعدد من الاسرى المحررين الذين امضوا سنوات طويلة في معتقلات الإحتلال وهم: يوسف زيود من بلدة السيلة الحارثية في محافظة جنين امضى 15 عاما، عباس مزاحم من بلدة عبوين في محافظة رام الله أمضى 16 عاما، محمد ابو ليلى وجهاد عياش من مخيمي عسكر وبلاطة في نابلس امضيا 14 عاما و10 اعوام على التوالي، كما قام اللواء ابو بكر ووفد الهيئة بزيارة الاسير المحرر قديما، الذي يعاني وضعا صحيا صعبا محمود عدوي من مخيم عسكر في نابلس والذي امضى 12 عاما.