تقارير عسكرية إسرائيلية: التهدئة بغزة ستنهار سريعًا دون تحسين الوضع الإنساني

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رام الله - دنيا الوطنأفادت تقييمات الجيش الإسرائيلي، بأن الهدوء في قطاع غزة لن يدوم طويلًا، وأن القتال قد يُستأنف خلال الأيام المقبلة، إن لم يتم إحراز تقدم فيما يخص التفاهمات بين إسرائيل وحماس.ووفق قناة (أشارت تقييمات الجيش إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، كانتا على استعداد لإنهاء القتال صباح يوم الأحد، لكن الجيش الإسرائيلي لم يرغب في نقل رسالة مفادها أن إسرائيل تخشى الدخول في القتال خلال مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).وذكر تقييم المؤسسة الأمنية، الذي تم تقديمه إلى المستوى السياسي أنه "دون تعزيز الجهود الإقليمية لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فإن الهدوء الذي تحقق لن يدوم طويلًا".ويتمثل موقف مؤسسة الأمن، الذي يدعمه تقييم مسؤولين في الاستخبارات، في أنه من دون إحراز تقدم في التفاهمات الثنائية بين غزة وإسرائيل، من المتوقع أن يعود القتال خلال أيام أو أسابيع.