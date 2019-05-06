شؤون فلسطينية

تقارير عسكرية إسرائيلية: التهدئة بغزة ستنهار سريعًا دون تحسين الوضع الإنساني

تقارير عسكرية إسرائيلية: التهدئة بغزة ستنهار سريعًا دون تحسين الوضع الإنساني
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقييمات الجيش الإسرائيلي، بأن الهدوء في قطاع غزة لن يدوم طويلًا، وأن القتال قد يُستأنف خلال الأيام المقبلة، إن لم يتم إحراز تقدم فيما يخص التفاهمات بين إسرائيل وحماس.

ووفق قناة (i24news) الإسرائيلية، فقد أشارت تقييمات الجيش إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، كانتا على استعداد لإنهاء القتال صباح يوم الأحد، لكن الجيش الإسرائيلي لم يرغب في نقل رسالة مفادها أن إسرائيل تخشى الدخول في القتال خلال مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).

وذكر تقييم المؤسسة الأمنية، الذي تم تقديمه إلى المستوى السياسي أنه "دون تعزيز الجهود الإقليمية لتحسين الوضع الإنساني في غزة، فإن الهدوء الذي تحقق لن يدوم طويلًا".

ويتمثل موقف مؤسسة الأمن، الذي يدعمه تقييم مسؤولين في الاستخبارات، في أنه من دون إحراز تقدم في التفاهمات الثنائية بين غزة وإسرائيل، من المتوقع أن يعود القتال خلال أيام أو أسابيع.

أخبار ذات صلة

(كان): نتنياهو سيُصادق على إدخال 30 مليون دولار لغزة كزء من التفاهمات

(كان): نتنياهو سيُصادق على إدخال 30 مليون دولار لغزة كزء من التفاهمات

مقتل مواطن وإصابة آخر في شجار عائلى وقع بمخيم بلاطة شرق نابلس

مقتل مواطن وإصابة آخر في شجار عائلى وقع بمخيم بلاطة شرق نابلس

الرئيس عباس يُهاتف عم الشهيد فادي بدران مُعزيًا باستشهاده

الرئيس عباس يُهاتف عم الشهيد فادي بدران مُعزيًا باستشهاده

الوزير سالم: تعليمات بمضاعفة جهود مفتشي وطواقم السلامة المروية خلال شهر رمضان

الوزير سالم: تعليمات بمضاعفة جهود مفتشي وطواقم السلامة المروية خلال شهر رمضان

اتصال هاتفي يجمع ما بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

اتصال هاتفي يجمع ما بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

ابو بكر: على إسرائيل احترام حرمة شهر رمضان بتعاملها مع الاسرى

ابو بكر: على إسرائيل احترام حرمة شهر رمضان بتعاملها مع الاسرى

فتوح: استمرار إغلاق كرم أبو سالم حتى الأحد وسيتم إدخال المحروقات فقط

فتوح: استمرار إغلاق كرم أبو سالم حتى الأحد وسيتم إدخال المحروقات فقط

رياض منصور يُسلّم رسائل لمجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة

رياض منصور يُسلّم رسائل لمجلس الأمن والأمم المتحدة والجمعية العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُهاتف عم الشهيد فادي بدران مُعزيًا باستشهاده

الرئيس عباس يُهاتف عم الشهيد فادي بدران مُعزيًا باستشهاده

الوزير سالم: تعليمات بمضاعفة جهود مفتشي وطواقم السلامة المروية خلال شهر رمضان

الوزير سالم: تعليمات بمضاعفة جهود مفتشي وطواقم السلامة المروية خلال شهر رمضان

ابو بكر: على إسرائيل احترام حرمة شهر رمضان بتعاملها مع الاسرى

ابو بكر: على إسرائيل احترام حرمة شهر رمضان بتعاملها مع الاسرى

مستوطنو غلاف غزة: قطاع غزة من يحدد وقت بدء وانتهاء الحرب

مستوطنو غلاف غزة: قطاع غزة من يحدد وقت بدء وانتهاء الحرب

وزارة الخارجية تطالب الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه

وزارة الخارجية تطالب الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه

استشهاد شاب من طولكرم أثناء مطاردته من قبل الاحتلال في أراضي 48

استشهاد شاب من طولكرم أثناء مطاردته من قبل الاحتلال في أراضي 48

عدد من السفراء الأمميين يصلون لإسرائيل غداً للاطلاع على أضرار صواريخ المقاومة

عدد من السفراء الأمميين يصلون لإسرائيل غداً للاطلاع على أضرار صواريخ المقاومة

حماس: بيان غوتيريش يعكس انحيازاً للموقف الإسرائيلي ومساندة لموقفه العدواني

حماس: بيان غوتيريش يعكس انحيازاً للموقف الإسرائيلي ومساندة لموقفه العدواني

منوعات

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: &#34;أبوكي عارف؟

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: "أبوكي عارف؟

إطلالات &#34;محتشمة وببطانة&#34; للفنانات في رمضان.. والمتابعون: &#34;شوفتي وشك نوَّر إزاي؟&#34;

إطلالات "محتشمة وببطانة" للفنانات في رمضان.. والمتابعون: "شوفتي وشك نوَّر إزاي؟"

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان &#34;فودافون&#34;

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان "فودافون"

&#34;حدوتة&#34; غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

"حدوتة" غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

عربي

فايز السراج يُجري مباحثات اليوم في روما

فايز السراج يُجري مباحثات اليوم في روما

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة