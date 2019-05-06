شؤون فلسطينية

فتوح: استمرار إغلاق كرم أبو سالم حتى الأحد وسيتم إدخال المحروقات فقط

فتوح: استمرار إغلاق كرم أبو سالم حتى الأحد وسيتم إدخال المحروقات فقط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص في قطاع غزة، بقرار الحكومة الإسرائيلية، بإستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، أمام البضائع، فيما سيسمح فقط بإدخال المحروقات بكافة أنواعها.

وأشارت اللجنة على لسان رئيسها، رائد فتوح، إلى أن الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد؛ موضحاً أن يومي الاربعاء والخميس سيكون مغلقاً بسبب الأعياد الإسرائيلية، اما يومي الجمعة والسبت فهي الإجازات الأسبوعية من كل أسبوع. 

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