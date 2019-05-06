بسبب استهداف المقاومة لجيب إسرائيلي.. الاحتلال يبدأ بتدشين جدار جديد شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنيواصل الإعلام الإسرائيلي، تناوله، للمواجهة العسكرية الأخرية في قطاع غزة، حيث يقوم المحللون في التلفزة الإسرائيلية، بتحليل ما جرى على الأرض خلال الثلاثة الأيام الماضية.ولا يزال موضوع استهداف الجيب العسكري، شرقي قطاع غزة، من قبل المقاومة الفلسطينية، هو الملف الأبرز، في وسائل الإعلام الإسرائيلية.وقال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: إنه بعد إطلاق الصاروخ المضاد أمس على جيب إسرائيلي، ومقتل المجند، سيقوم الجيش بتشييد جدار دفاعي جديد داخل مناطق غلاف غزة.وأكد بوكير، أن الجدار على ارتفاع حوالي مترين وطول 600 متر، مما يحجب المنطقة المكشوفة ويمنع إطلاق النار المباشر، مبينًا أن هذا المشروع قد بدأ تنفيذه بالفعل.