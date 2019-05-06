مستوطنو غلاف غزة: قطاع غزة من يحدد وقت بدء وانتهاء الحرب

رام الله - دنيا الوطنأعرب مستوطنو المنطقة الجنوبية عن غضبهم واستيائهم الشديد من قرار وقف اطلاق النار، حيث أبدى غالبيتهم عن شكوكهم فيما اذا ما سيستمر الهدوء من عدمه، موضحين بأن إسرائيل قد خرجت خاسرة من هذه الجولة.ووفقا للقناة 12 الاسرائيلية، فقد أوضح أحد مستوطني (أشكلون) قائلا: "غزة هي من تتحكم بتوقيتات الحرب فهي من تقرر متى ستبدأ و متى ستنتهي"، مؤكدا بأن مستوطني الجنوب عاشوا أيام سوداء خلال التصعيد الأخير.