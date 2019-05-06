شؤون فلسطينية

نتنياهو: جدّدنا سياسة الاغتيالات وغيّرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيداً

نتنياهو: جدّدنا سياسة الاغتيالات وغيّرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيداً
بنيامين نتنياهو مع مسؤولي الجيش
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي جدّد سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وقتل العشرات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف خلال زيارته للقيادة الجنوبية في الجيش: "جدّدنا سياسة الاغتيالات ضد كبار الإرهابيين وقتلنا العشرات من حماس والجهاد الإسلامي ودمرنا أبراج الإرهاب"، على حد زعمه.

وتابع نتنياهو: "لقد غيرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيدًا"، مشيراً إلى أنه من الواضح أن "هذه ليست نهاية الحملة".

وقال: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد للمراحل القادمة، والاحتفاظ بتعزيزات القوات المدرعة والمدفعية حول قطاع غزة".

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