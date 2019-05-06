نتنياهو: جدّدنا سياسة الاغتيالات وغيّرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيداً





وقال: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد للمراحل القادمة، والاحتفاظ بتعزيزات القوات المدرعة والمدفعية حول قطاع غزة".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي جدّد سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وقتل العشرات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.وأضاف خلال زيارته للقيادة الجنوبية في الجيش: "جدّدنا سياسة الاغتيالات ضد كبار الإرهابيين وقتلنا العشرات من حماس والجهاد الإسلامي ودمرنا أبراج الإرهاب"، على حد زعمه.وتابع نتنياهو: "لقد غيرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيدًا"، مشيراً إلى أنه من الواضح أن "هذه ليست نهاية الحملة".