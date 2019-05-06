وزارة الخارجية تطالب الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه





كما أدانت الوزارة إقدام المستوطنين على شن هجمات متتالية ضد بلدة عوريف ومواطنيها وممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على مدرسة القرية وتحطيم زجاجها.



وأعربت الوزارة عن استغرابها، من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في وضح النهار وبحماية قوات الاحتلال، وتعتبر ذلك من قبيل التخاذل الدولي عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا.





وطالبت الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، كما تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومستوطنيه.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انفلات المستوطنين وعدوانهم المتواصل على قرى وبلدات جنوب غرب نابلس، كجزء لا يتجزء من مخطط استعماري توسعي يهدف لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.