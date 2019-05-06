استشهاد شاب من طولكرم أثناء مطاردته من قبل الاحتلال في أراضي 48

رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم الشاب أمجد جمال قلق (30 عاما) من بلدة عتيل قضاء طولكرم شمال الضفة الغربية أثناء مطاردته من قبل شرطة الاحتلال، في أراضي عام 48.وادعت الشرطة أن الشهيد أمجد قتل برصاصها خلال مطاردة بوليسية في شارع 57 طريق نتانيا في أراضي عام 48.كما زعمت أنها طلبت من الشهيد التوقف أثناء قيادة السيارة لكنه رفض، مما أدى لارتقائه شهيدا عقب إطلاق النار عليه.