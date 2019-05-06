عدد من السفراء الأمميين يصلون لإسرائيل غداً للاطلاع على أضرار صواريخ المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية: إن وفداً من سفراء الأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم إلى "إسرائيل" غداً الثلاثاء للقيام بجولة في جنوب إسرائيل، للإطلاع على ما آثار الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، في ضوء الحوادث الأمنية الأخيرة.وأضافت القناة أن الوفد التي سيترأسه سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة "داني دانون"، سيبدأ زيارته لمنزل موشيه أغادي، الذي قُتل بصاروخ سقط في ساحة منزله، ثم إلى مدرسة "أرلوزروف" في المدينة التي أصابتها صواريخ المقاومة.واُستشهد 27 مواطناً فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب المئات فيما قتل أربعة إسرائيليين، في تصعيد عسكري شهده قطاع غزة والبلدات الإسرائيلية المحيطة به، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، خلال اليومين الماضيين.