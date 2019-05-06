أبو ظريفة: لا يمكن تجاوز الأزمة بغزة دون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة



وأشار أبو ظريفة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، إلى أنه دون ذلك ستكون هذه التفاهمات هشة، وستنهار لأن الجانب الإسرائيلي لا يضع هذه الالتزامات إلا في إطار وعودات وليس في إطار التطبيق الشامل.



رام الله - دنيا الوطنشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة على أنه لا يمكن تجاوز الأزمة في قطاع غزة دون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وعلى ضرورة أن يكون هناك تهدئة شاملة في اطار الكل الوطني وفقا لرعاية دولية.