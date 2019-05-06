الزق يطالب بأن تكون تفاهمات وقف إطلاق النار بالقطاع ضمن السياق الوطني

وقال الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم: إن وقف إطلاق النار وتجنيب شعبنا العدوان المدمر هو الهم الرئيسي مؤكدا سعي القيادة منذ البداية لوقف العدوان.



وشدّد الزق على ضرورة إنهاء الانقسام وتفويت الفرصة على المشروع الأمريكي الذي يريد فصل قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنطالب أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق بأن تكون تفاهمات وقف إطلاق النار بسياق وطني عام وليس التعامل مع غزة ككيان سياسي منفصل.