مركز القدس:381 حالة اعتقال خلال إبريل بينهم 32 طفلاً وسيدتان واستشهاد أسير

رام الله - دنيا الوطنأشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر نيسان المنصرم، بلغت 381 حالة اعتقال، طالت 32 طفلاً وسيدتان.وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر نيسان، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 70 معتقلاً، في صورة واضحة ومستمرة لاستهداف الاحتلال للمقدسيين.ويلي القدس، محافظتي رام الله والخليل حيث شهدت كل محافظة اعتقال 38 مواطناً، يليها محافظة بيت لحم بـ 37 حالة اعتقال، يليها محافظة جنين بعدد أسرى بلغ 33، ثم محافظة نابلس بـ 21 أسيراً، يليها محافظة طولكرم والتي اعتقل الاحتلال 16 مواطناً منها خلال نيسان، ثم محافظة قلقيلية بواقع 15 أسيراً، يليها محافظة سلفيت 9 أسرى من كل محافظة، يليها أريحا بواقع أسيرين، ثم الأغوار الشمالية بأسير.فيما شهد قطاع غزة اعتقال 10 مواطنين بزعم تسللهم الى أراضي الخط الأخضر.ويرى فريق تحليل المركز، بأنّ الاعتقال لدى الاحتلال بات هدفاً بحد ذاته، ومحاولة لإعادة الردع المفقود أمام غزة، كما ان بعض اعتقالات عمرها ساعات تنتهجها مخابرات الاحتلال في الاونة الاخيرة بدلاً من الاستدعاءات.ويطالب المركز المؤسسات القانونية والحقوقية، بضرورة العمل من أجل مواجهة حملات الاعتقال الممنهج بحق النساء والأطفال والفلسطينيين بشكل عام، ومتابعة شؤون الاسرى اليومية في السجون الإسرائيلية، في ظل حرمانهم من أدنى مقومات الحياة.وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.الأطفالوبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال نيسان وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 32 طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة.وتصدرت مدينة القدس قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 12 أطفال، ثم محافظة رام الله بواقع 7 أطفال أسرى، ثم محافظة الخليل بعدد أطفال 6، ثم محافظتي جنين وبيت لحم بعدد أطفال أسرى 3 لكل محافظة، وطفل أسير من قلقيلية.النساءوقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر نيسان، سيدتان من طولكرم والقدس المحتلة.علماً أن الأشهر السابقة شهدا ارتفاعاً كبيراً في حالات الاعتقال التي طالت النساء.اعتقال نائبوشهد شهر نيسان لعام 2019 اعتقال قوات الاحتلال للنائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح حسن يوسف من مدينة البيرة شمال رام الله.يشار الى أن يوسف قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.استشهاد أسيروشهد شهر نيسان، ارتقاء الأسسر عمر عوني يونس (22 عاماً) من نابلس، بعد اعتقاله جريحاً بزعم تنفيذه عملية ضد جنود الاحتلال جنوب المدينة.