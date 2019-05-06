شؤون فلسطينية

حركة فتح تُشيع جثامين شهدائها الثلاثة في رفح

حركة فتح تُشيع جثامين شهدائها الثلاثة في رفح
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شيعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني اقليم رفح اليوم شهدائها الثلاثة وهم الشهيد المربي، علي عبد الجواد، والشهيد هاني ابو شعر، والشهيد موسى معمر، إلى مثواهم الأخير بمقابر رفح.

وجرى التشييع بمشاركة امين سر اقليم فتح الدكتور جلال شيخ العيد وعدد من قيادات فتح والفصائل الوطنية والآلاف المواطنين.

وقال شيخ العيد: إن "حركة فتح قدمت ولا زالت  تقدم في كل معارك شعبنا ضد الاحتلال ابنائها شهداء على مذبح الحرية والاستقلال حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدا أنه لا حياد أمام صور الشهداء وقال نرفض الاعلام الموجه من اشقاءنا  الذي يساوي بين الضحية والجلاد.

وأضاف شيخ العيد ان دماء شهداء فتح برفح تؤكد على عمق الترابط الوطني والتصاق شعبنا ودعمه لقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس ابو مازن في تصديها لصفقة القرن وترتيباتها في المنطقة.

وأشاد بمواقف القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن والداعمة لوحدة شعبنا في مواجهة المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن عمقها القومي الفلسطيني.

وشدد شيخ العيد على ضرورة التقاط الفصائل الفلسطينية وخاصة حركتي حماس والجهاد الفرصة الراهنة واعلان دعمهما لمنظمة التحرير الفلسطينية والبدء بخطوات تطبيق المصالحة حتى لا يتحقق ما وعد به نتنياهو بتعزيز الانقسام بين شطري الوطن . وضياع الحقوق الفلسطينية في العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب د. شيخ العيد  ضرورة إبقاء رسالة الاستاذ الشهيد علي عبد الجواد والشهداء موسى معمر وهاني ابو شعر حية في وجدان شعبنا عبر التمترس بالحقوق والاستمرار في طريق العلم لتحقيق غد أفضل، كما طالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، في كافة اماكن تواجده.

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