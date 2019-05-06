بدءاً من الليلة..الاحتلال يغلق الضفة الغربية ومعابر القطاع لمدة ثلاثة أيام

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أن الجيش قرر فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، بدءاً من الليلة المقبلة بسبب ما يسمى "عيد الاستقلال".وأضاف في تغريدة غبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الإغلاق سيكون لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من منتصف ليلة الاثنين والثلاثاء ٧/٥/٢٠١٩ وحتى منتصف الليل بين يوميْ الخميس والجمعة ٩/٥/٢٠١٩، وذلك بناءً على تقييم الوضع الأمني.وتابع أدرعي: خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفق موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.