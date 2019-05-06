شؤون فلسطينية

بدءاً من الليلة..الاحتلال يغلق الضفة الغربية ومعابر القطاع لمدة ثلاثة أيام

بدءاً من الليلة..الاحتلال يغلق الضفة الغربية ومعابر القطاع لمدة ثلاثة أيام
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أن الجيش قرر فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، بدءاً من الليلة المقبلة بسبب ما يسمى "عيد الاستقلال". 

وأضاف في تغريدة غبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الإغلاق سيكون لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من منتصف ليلة الاثنين والثلاثاء ٧/٥/٢٠١٩ وحتى منتصف الليل بين يوميْ الخميس والجمعة ٩/٥/٢٠١٩، وذلك بناءً على تقييم الوضع الأمني.

وتابع أدرعي: خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفق موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.

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