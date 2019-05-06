بسبب إصابتهم بالهلع..مئات الإسرائيليين يتصلون على خطوط الدعم والطواري لتلقي الدعم النفسي

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين: إن المئات من الإسرائيليين وتحديداً من سكان مناطق غلاف غزة، طلبوا الاستعانة بمتخصص الدعم النفسي بعد جولة التصعيد الأخيرة مع فصائل المقاومة.وذكر موقع (مفزاك لايف) أن جولة التصعيد الأخيرة بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي شهدت زيادة بنسبة 300% في إصابات الهلع خلال الجولة الأخيرة مع قطاع غزة.وأضاف: أن المئات اتصلوا على خطوط الدعم والطواري لتلقي الدعم النفسي.يشار إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من القطاع، وصل إلى أربعة، فيما أصيب المئات غالبيتهم بالهلع.