دولي

بسبب إصابتهم بالهلع..مئات الإسرائيليين يتصلون على خطوط الدعم والطواري لتلقي الدعم النفسي

بسبب إصابتهم بالهلع..مئات الإسرائيليين يتصلون على خطوط الدعم والطواري لتلقي الدعم النفسي
آثار إطلاق الصواريخ على مدينة عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين: إن المئات من الإسرائيليين وتحديداً من سكان مناطق غلاف غزة، طلبوا الاستعانة بمتخصص الدعم النفسي بعد جولة التصعيد الأخيرة مع فصائل المقاومة.

وذكر موقع (مفزاك لايف) أن جولة التصعيد الأخيرة بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي شهدت زيادة بنسبة 300% في إصابات الهلع خلال الجولة الأخيرة مع قطاع غزة.

وأضاف: أن المئات اتصلوا على خطوط الدعم والطواري لتلقي الدعم النفسي.

يشار إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من القطاع، وصل إلى أربعة، فيما أصيب المئات غالبيتهم بالهلع.

أخبار ذات صلة

فرنسا لا تُمانع قتل مريض يعاني غيبوبة منذ 2008

فرنسا لا تُمانع قتل مريض يعاني غيبوبة منذ 2008

إيران تؤكد عدم عودة مواطنيها لأداء العمرة هذا العام

إيران تؤكد عدم عودة مواطنيها لأداء العمرة هذا العام

مبعوث أمريكي: إدارة ترامب قد تراجع علاقاتها مع الدول (المعادية لإسرائيل)

مبعوث أمريكي: إدارة ترامب قد تراجع علاقاتها مع الدول (المعادية لإسرائيل)

(بروناي) تُعلّق عقوبة الرجم حتى الموت بحق المثليين

(بروناي) تُعلّق عقوبة الرجم حتى الموت بحق المثليين

ترامب: الديمقراطيون سرقوا عامين من رئاستي

ترامب: الديمقراطيون سرقوا عامين من رئاستي

لقطات جديدة مؤثرة لأطفال داخل إحدى كنائس سريلانكا قبل تفجيرها

لقطات جديدة مؤثرة لأطفال داخل إحدى كنائس سريلانكا قبل تفجيرها

(41) قتيلاً في حريق بطائرة هبطت اضطرارياً في موسكو

(41) قتيلاً في حريق بطائرة هبطت اضطرارياً في موسكو

ندد بقصف إسرائيل من القطاع.. ماكرون: ندعم وساطة الأمم المتحدة والقاهرة للتهدئة

ندد بقصف إسرائيل من القطاع.. ماكرون: ندعم وساطة الأمم المتحدة والقاهرة للتهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية تطالب الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه

وزارة الخارجية تطالب الجنائية الدولية الإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه

استشهاد شاب من طولكرم أثناء مطاردته من قبل الاحتلال في أراضي 48

استشهاد شاب من طولكرم أثناء مطاردته من قبل الاحتلال في أراضي 48

حماس: بيان غوتيريش يعكس انحيازاً للموقف الإسرائيلي ومساندة لموقفه العدواني

حماس: بيان غوتيريش يعكس انحيازاً للموقف الإسرائيلي ومساندة لموقفه العدواني

أبو ظريفة: لا يمكن تجاوز الأزمة بغزة دون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

أبو ظريفة: لا يمكن تجاوز الأزمة بغزة دون إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

الزق يطالب بأن تكون تفاهمات وقف إطلاق النار بالقطاع ضمن السياق الوطني

الزق يطالب بأن تكون تفاهمات وقف إطلاق النار بالقطاع ضمن السياق الوطني

مركز القدس:381 حالة اعتقال خلال إبريل بينهم 32 طفلاً وسيدتان واستشهاد أسير

مركز القدس:381 حالة اعتقال خلال إبريل بينهم 32 طفلاً وسيدتان واستشهاد أسير

حركة فتح تُشيع جثامين شهدائها الثلاثة في رفح

حركة فتح تُشيع جثامين شهدائها الثلاثة في رفح

القوى الوطنية تدين العدوان على غزة وتؤكد أهمية مواصلة الجهود لتوفير الحماية لشعبنا

القوى الوطنية تدين العدوان على غزة وتؤكد أهمية مواصلة الجهود لتوفير الحماية لشعبنا

منوعات

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: &#34;أبوكي عارف؟

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: "أبوكي عارف؟

إطلالات &#34;محتشمة وببطانة&#34; للفنانات في رمضان.. والمتابعون: &#34;شوفتي وشك نوَّر إزاي؟&#34;

إطلالات "محتشمة وببطانة" للفنانات في رمضان.. والمتابعون: "شوفتي وشك نوَّر إزاي؟"

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان &#34;فودافون&#34;

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان "فودافون"

&#34;حدوتة&#34; غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

"حدوتة" غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

عربي

فايز السراج يُجري مباحثات اليوم في روما

فايز السراج يُجري مباحثات اليوم في روما

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة