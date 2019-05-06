القوى الوطنية تدين العدوان على غزة وتؤكد أهمية مواصلة الجهود لتوفير الحماية لشعبنا





وأصدرت قيادة القوى الوطنية بياناً نددت من خلال بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود لتوفير حماية دولية لشعبنا أمام هذه الجرائم المستمرة والمتكررة والتي تهدف لإخضاع شعبنا والمساس بحقوقه.





وأكدت القوى على أهمية التمسك بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة وترتيب الوضع الداخلي في مواجهة مخططات الاحتلال.



فيما يلي نص البيان:



أولا:



تتوجه القوى بالتحية الى شعبنا الصامد في كل الاراضي المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي عاصمتنا الابدية مدينة القدس والى شعبنا في قطاع غزة المحاصر من الاحتلال والذي يضرب امثولة في الصمود والتحدي لهذا الاحتلال المجرم الذي استخدم كل آلته وترسانته الحربية في سبيل اخضاع شعبنا ولكن فشل امام صمود شعبنا ومقاومته لهذا العدوان والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مسلسل متواصل لخدمة أهدافه الاحتلالية والعدوانية وفي هذا العدوان والهمجية والفاشية التي جسدت جرائم الاحتلال في هذا العدوان باستهداف وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى والتدمير الذي طال البنايات والمؤسسات والبيوت بما فيها مقار وسائل الاعلام والمؤسسات الرسمية وغيرها بهدف خلق وقائع على الارض وارضاء الاحزاب الاكثر يمينية وتطرفا مستفيدا من اجواء وما تخلفه الادارة الامريكية من التوريج لما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية الامر الذي يجعل الموقف الفلسطيني الرافض لاي مساس بحقوق شعبنا والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس هو الاساس في مواصلة المواجهة لهذا الموقف الامريكي المعادي ولجرائم الاحتلال المتواصلة بما فيها فتح شهيته للحديث ضم المستعمرات في الضفة الفلسطينية الى الاحتلال .



ثانيا ً :



تؤكد القوى على اهمية مواصلة الجهود اهادفة لتوفير حماية دولية لشعبنا امام هذه الجرائم المستمرة والمتكررة والتي تهدف لاخضاع شعبنا والمساس بحقوقه وايضا تسريع الاليات الهادفة لمحاكمة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجرائم والتي تم احالة العديد من الملفات امامها والاضطلاع في دورها وخاصة امام ما يقوم به الاحتلال من استهداف لابناء شعبنا وقتلهم والتدمير والاستيطان والحرب المفتوحة ضد شعبنا الصامد على ارضه وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار واهمية وضع حد للافلات من العقاب الذي يعتقد الاحتلال انه يستفيد منها ولديه ضوء اخضر للاستمرار في هذه الجرائم الامر الذي يتطلب ايضا قطع كل العلاقات ورفض اي تطبيع معه واتخاذ القرارات الكفيلة بتجريمه وفرض المقاطعة الشاملة عليه وعزله ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS التي تحقق نجاحات على المستوى الدولي .



ثالثا ً :



تتوجه القوى بالتهاني والتبريكات الى ابناء شعبنا وشعوب الامة العربية والاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مستذكرين عائلات شهداء شعبنا واسراه الابطال والجرحى والمعاناة والتضحيات التي يقدمها شعبنا ليس دفاعا عن الحقوقو المقدسات الفلسطينية ولكن ايضا دفاعا عن الامتين العربية والاسلامية مؤكدين اهمية التكافل في هذا الشهر الفضيل والالتزام بالاسعار وعدم الاستغلال والاحتكار والرأفة بشعبنا الذي يعاني في ظل حصار يفرض عليه على كل المستويات .



رابعا ً :



تؤكد القوى على اهمية التمسك بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة وترتيب الوضع الداخلي في مواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لخلق وقائع على الارض والاستمرار في البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني والتخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال سواء الامنية او الاقتصادية او السياسية ومنع بضائع الاحتلال من دخول اراضينا المحتلة واستمرار مقاومتنا الشعبية وتوسيع رقعة المشاركة فيها في كل مناطق التماس والاستيطان الاستعماري والجدران والحواجز العسكرية .



خامسا ً:



تتوجه القوى بالتحية الى صمود اسرانا ومعتقلينا الابطال والى الاسرى المضربين عن الطعام الاسرى الاداريين الذين يتعرضوا لسياسة تنكيل من قبل الاحتلال في محالوة لكسر ارادة هذا الصمود الذي يجسده اسرانا في مواجهة الاحتلال مؤكدين على استمرار الفعاليات الخاصة بالاسرى امام الصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الدولية ورفضا لكل سياسات الاهمال الطبي والاعتقال الاداري واعتقال الاطفال والنساء والقادة حيث ان انتصارات الاسرى داخل الزنازين تشكل انموذجا من اجل مواصلة الجهود لرفض هذه السياسات الاجرامية ورفض كل محاولاته باقتحام الزنازين والاعتداءات على الاسرى والتضييق عليهم لانها محاولات فاشبة ولن تنجح امام ارادة اسرانا الابطال .



سادسا ً :



تنعى القوى الوطنية والاسلامية المناضل رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعضو القيادي والمؤسس لاطار القوى الوطنية والاسلامية وعاطئه منذ التحاقه في بدايات انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ودوره الوحدوي والكفاحي في العمل الوطني.



سابعا ً :



تؤكد القوى على المشاركة الواسعة في فعاليات ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني الذي تعرض لكل المؤامرات والمذابح والتصفية والطرد والاقتلاع على ايدي العصابات الصهيونية مؤكدين بهذه المناسبة ان حق العودة هو حق مقدس وهو جوهر القضية الفلسطينية وسيبقى شعبنا متمسكا بعودته الى دياره وممتلكاته التي شرد منها حسب قرار 194 ولن تثنيه او تخيفه كل محاولات الادارة الامريكية فيب الحديث عن شطب هذا الحق والتوطين وغير ذلك حيث ان كل هذه المؤامرات تحطمت على ضخرة صمود شعبنا ولااءاته ورفض المساس بحقوقه الثابته والتي مهدها شعبنا بالاف كم الشهداء والجرحى والاسرى بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والتي جسدت حق شعبنا في العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ورفض كل المحالاوت الامريكية والاحتلالية للمساس بهذه الحقوق.



وفي هذا السياق تدعو القوى الى المشاركة الواسعة في كل محافظات الوطن والمدن والقرى ومي مخيمات اللجوء والشتات وينما تواجد شعبنا باحياء هذه الذكرى بما يؤكد على تمسكنا الحازم بعودة شعبنا .







رام الله - دنيا الوطنعقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً قيادياً بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.