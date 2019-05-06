شاهد: جماهير غفيرة في القطاع تشيع عدداً من شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير









رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، اليوم الاثنين، جثامين كوكبة ممن استشهدوا أمس، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع تم تشييع جثامين الشهداء : فادي راغب بدران(31عاماً)، وأحمد رمضان الغزالي (31 عاماً)، وطفلته الرضيعة ماريا(4 شهور)، وزوجته إيمان عبد الله موسى أصرف(30عاماً)، وعبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاماً)، ونجله عبد الله(22 عاماً)، وأماني المدهون "أبو العمرين" وجنينها الحامل به في شهرها التاسع، وطلال عطية أبو الجديان(46عاماً)، وزوجته رغدة (40عاماً)، ونجله الطفل عبد الرحمن(12عاماً).وفي محافظة رفح جنوب القطاع شيّع آلاف المواطنين جثامين ثلاثة من الشهداء إلى مثواهم الأخير وهم: هاني حمدان أبو شعر(37عاماً)، وموسى حسين معمّر(24 عاماً)، وعلي أحمد عبد الجواد(51عاماً).فيما تم في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع تشييع جثامين الشهداء: إياد عبد الله الشريحي(34عاماً) ، ومحمد عبد النبي أبو عرمانة(30عاماً)، ومحمود سمير أبو عرمانة(27عاماً) إلى مثواهم الأخير.ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية و اللافتات المنددة بالجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال في حق أبناء شعبنا ورددوا الهتافات الداعية إلى وحدة الصف الوطني لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل والمخططات الخبيثة التي تحاك في العلن وفي الخفاء لتصفية قضيتنا والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).