شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية تدين العدوان الوحشي على القطاع

شبكة المنظمات الأهلية تدين العدوان الوحشي على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية العدوان الوحشي الذي تواصل دولة الاحتلال القيام به لليوم الثاني على التوالي بحق اهلنا في قطاع غزة، واستهداف المدنيين العزل بشكل مباشر بمن فيهم النساء الحوامل، والرضع، والبنايات السكنية، والمراكز الاعلامية والبحثية والمؤسسات المختلفة ضمن حرب مفتوحة تمارسها دولة الاحتلال بغطاء اميركي على شعبنا بهدف فرض حل الامر الواقع عليه، وتصفية قضيته الوطنية العادلة، واهدافه المشروعة في تقرير مصيره الوطني، وهي حقوق تكفلها كل القوانين والقرارات الدولية .

وقالت: ان دولة الاحتلال التي تمارس جرائم حربها بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة ما كانت لتقوم بذلك لولا الصمت الدولي المطبق ازاء هذه الجرائم،  وهو ما يستدعي تدخلا دوليا فوريا لوقف الحرب العدوانية وما تبيته دولة الاحتلال من اهداف خبيثة من وراء هذا العدوان، وان الاوان لاسماع صوت الضمير الانساني، والقانوني العالمي لكسر الصمت، والضغط على دولة الاحتلال، والدعوة لمحاسبتها، وفرض العقوبات عليها  حتى تنصاع للقانون الدولي .

وأضافت: أن شبكة المنظمات الاهلية وهي تدعو لاوسع تحرك سياسي وقانوني امام كل الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بهدف ايجاد صيغة محددة لالزام اسرائيل دولة الاحتلال بالامتثال للارادة الدولية، والقيام بخطوات ملموسة بما فيها رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، ووقف معاناة الناس، وتحسين شروط الحياة من فرص عمل، وزيادة مساحة الصيد والسماح بحرية الحركة والتنقل، وادخال البضائع من والى القطاع وهي حقوق طبيعية واساسية لن تكون بديلا للحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني .

وقالت: إن ما يجري في قطاع غزة يستدعي إنهاء الانقسام الكارثي فورا، واستعادة الوحدة الوطنية وهي مسوؤلية الجميع لمواجهة التحديات الراهنة بوحدة تمثل ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وتنفيذ اتفاقات المصالحة، كما يدعو الجميع للوقوف مع اهلنا في القطاع بكل الامكانات المتاحة وتوفير الخدمات الطبية والامدادات المختلفة ورص الصفوف ونبذ الخلافات وتمين الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني  .

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