شؤون فلسطينية

كتائب المقاومة الوطنية تُعلن عن حصادها العسكري خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

كتائب المقاومة الوطنية تُعلن عن حصادها العسكري خلال العدوان الإسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن حصادها العسكري خلال معركة التصدي والدفاع عن شعبنا، أمام ما يتعرض له من عدوان صهيوني، منذ يوم السبت الماضي، وحتى فجر اليوم، الذي أدى إلى استشهاد 27 مواطناً بينهم أطفال ونساء، وأجنة إضافة لإصابة العشرات بجراح مختلفة، بعد استهداف الاحتلال للمباني السكنية والمؤسسات، ومواقع المقاومة، ومن بينها الموقع العسكري للكتائب شمال قطاع غزة، الذي تعرض للقصف أكثر من مرة.

وأكدت الكتائب، أنها ومنذ اللحظة الأولى لمعركة الدفاع عن شعبنا، أعطت الضوء الأخضر لمقاتليها؛ للتصدي وردع الاحتلال حتى لجمه، بالتنسيق مع الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

وقد أطلقت الكتائب رشقاتها الصاروخية التي استهدفت مستوطنات ومدن الاحتلال، ونفذت عملية اقتحام بطولية لمجموعة من وحدة المغاوير للموقع العسكري شرق بوابة أبو مطبق شرقي رفح جنوب قطاع غزة، والاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال، وإيقاع الخسائر في صفوف الاحتلال، وإصابة أربعة من المقاتلين بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال أثناء انسحابهم.

وفيما يتعلق بالقصف الصاروخي للكتائب على مستوطنات ومدن الاحتلال المحيطة بقطاع غزة، جاء كالتالي:

اليوم الأول: السبت الموافق4/5/2019

- قصف مدينة عسقلان المحتلة برشقات صاروخية، وتعتبر الكتائب أول جناح عسكري، يستهدف عسقلان بالصواريخ منذ بداية العدوان، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف المستوطنين ومنازلهم.

- قصف مستوطنة يد مردخاي برشقات صاروخية.

- قصف مستوطنة نيرعام برشقة صاروخية من نوع 107.

- قصف مستوطنة نتيف عتسراه برشقة صاروخية من نوع 107.

- قصف موقع كوسوفيم العسكري بصاروخي من نوع 107.

- قصف موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون.

اليوم الثاني: الأحد الموافق 5/5/2019

- قصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية من نوع جراد.

- قصف مدينة عسقلان المحتلة بصاروخين جراد.

- قصف موقع ناحل عوز برشقة صاروخية من نوع 107، وقذائف الهاون.

- قصف مستوطنة سديروت بعدد من الصواريخ من نوع 107.

- قصف موقع كرم أبوسالم العسكري برشقة صاروخية من نوع 107 بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني.

- قصف مستوطنة (أشكول) برشقة صاروخية بالاشتراك مع الوية الناصر صلاح الدين (لواء التوحيد).

- قصف مدينة اسدود المحتلة بثلاثة صواريخ جراد.

- قصف موقع ناحل عوز بعدد من صواريخ 107.

وأمام هذا فإن كتائب المقاومة الوطنية، تتوجه بتحية الفخر والاعتزاز للشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قضية وطنهم العادلة، وتحية إجلال للجرحى ولشعبنا البطل الذي يقف سنداً للمقاومة حامياً ظهرها.

وشددت الكتائب على استمرارها في طريق المقاومة حتى تحقيق أمال وأحلام شعبنا بالحرية والعودة وتقرير المصير وإخضاع الاحتلال لتنفيذ مطالب المقاومة المشروعة.


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