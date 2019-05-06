محكمة الاحتلال تمدد اعتقال والدة الشهيد أشرف نعالوة

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتقامها من عائلة الشهيد أشرف نعالوة، حيث مددت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، اعتقال وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف.وقد مددت المحكمة، اعتقال والدة الشهيد أشرف، بحجة عدم حضور القاضي، حيث يتواصل اعتقالها دون تهمة حقيقية في ظل تعنت مخابرات الاحتلال، انتقاماً من العائلة عقب عملية أشرف.وكان المحامي، قد طلب في وقت سابق الإفراج عن والدة الشهيد أشرف، ولكن نيابة الاحتلال، رفضت الطلب وواصلت اعتقالها.وتتهم نيابة الاحتلال والدة الشهيد أشرف وشقيقه بعلمهما قبل أسبوعين من العملية بنيته تنفيذ العملية والاستشهاد، وامتلاكه أسلحة تدرب عليها، وأنها أبلغت شقيقه بذلك، بحسب مزاعم الاحتلال.وكان الشهيد، أشرف نعالوة، قد نفذ عملية إطلاق نار، أدت لمقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في مستوطنة (أرئيل) شمال سلفيت.