الدفاع المدني: سبعة إرشادات في شهر رمضان.. أهمها القيادة الآمنة

رام الله - دنيا الوطننصح الدفاع المدني الفلسطيني، عمال البناء بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ولفترات طويلة، وخصوصاً وقت الذروة، ما بين الساعة 12.00 والساعة الـ 04.00 مساءً، تجنباً للتعرض لضربات الشمس، وحتى لايفقد الجسم السوائل مع الصيام.وطالب المواطنين بمراقبة الأطفال أثناء تواجدهم بالمنزل، وإبعادهم عن مصادر الخطر، وخصوصاً المطابخ.فيما وجه نصيحة بالتحلي بالأخلاق الإسلامية الحميدة، والبعد عن المشاحنات، التي تؤي إلى الشجار.أما السائقون فتم تحذيرهم من القيادة السريعة، وخصوصاً أوقات الصباح الباكر وقبل الإفطار، وعند الشعور بحالة التعب عدم متابعة القيادة وأخذ قسط من الراحة.وطالبوا النساء بأخذ الحيطة والحذر أثناء عملية الطهي، وتفقد اسطوانة الغاز والخرطوم.وطالب الإخوة المواطنين بضرورة الاتصال على رقم الدفاع المدني المجاني 102 في بداية الحادث؛ لتفادي وقوع قدر أكبر من الخسائر.