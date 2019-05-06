إدارة الوقاية والسلامة العامة تغلق مصعدين في (رام الله) وتخطر منشأة بالقدس







رام الله - دنيا الوطنأغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني مصعدين في رام الله و تم إخطار منشأة منشأة في محافظة القدس، لعدم تطبيق إشتراطات الوقاية والسلامة العامة فيها، ونفذت و طواقم ومهندسين الوقاية والسلامة العامة 241 جولة ميدانية على منشآت ومحلات تجارية ومهن صناعية للوقوف على توفير شروط الوقاية والسلامة العامة.كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 76 تصاريح لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط ، وكشفت وفحصت 44 مصعداً كهربائياً.