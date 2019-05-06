أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد ابو هولي، الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، من الجرائم المتكررة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحقه دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي.وأضاف أبو هولي خلال لقائه مع محافظ رام الله، الدكتورة ليلى غنام، صباح اليوم، يرافقه وفد من دائرة شؤون اللاجئين وأعضاء من اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت جرائم بشعة خلال عدوانها على قطاع غزة باستهداف النساء والأطفال الذي راح ضحيته أكثر من 25 شهيداً منهم 3 أطفال وجنينان، لافتاً إلى أن ما حدث يستوجب من المجتمع الدولي ملاحقة حكومة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها، وأن لا تقف موقف المتفرج والصامت، تجاه هذه الجرائم، الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.وبحث اللقاء التحضيرات لإحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل والشراكة بين دائرة شؤون اللاجئين ومحافظة رام الله، بما يخدم اللاجئين الفلسطينيين، وتحسين واقع مخيماتهم الواقعة ضمن حدود محافظة رام الله.وأكد أبو هولي على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأمضى بيد شعبنا لمواجهة العدوان الإسرائيلي وصفقة القرن الأمريكية التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته وفي المقدمة قضيتي القدس واللاجئين.وتابع: "أن شعبنا الفلسطيني رغم العدوان والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا ورغم شلال الدم الذي سال في قطاع غزة سيحيي شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وفي دول اوربا احياء ذكرى نكبته الحادية والسبعين التي ستنطلق تحت شعار موحد "من رماد النكبة الى تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات" لإيصال رسائله للمجتمع الدولي ولكل احرار العالم بان هذه الجرائم لن تثنيه عن تمسكه بـ (أونروا) وبحقه العادل في العودة إلى دياره ورفض التوطين والوطن البديل ورفض صفقة القرن الامركية وكل ما يطرح من حلول تخرج عما اقرته الشرعية الدولية عبر قرارات الأمم المتحدة، ولن تثنيه عن نضاله المشروع لاسترداد حقوقه التي أقرتها لها الشرعية الدولية.ودعا شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده للمشاركة الفاعلة في كافة فعاليات احياء ذكرى النكبة كما دعا كل احرار العالم والدول الصديقة ولجان التضامن العربية والدولية الضغط على حكوماتها لنصرة القضية الفلسطينية، وإنصاف شعبنا ورفع الظلم التاريخي عنه في هذا اليوم الأليم الذي تعرض فيها شعبنا للتهجير والتشريد من دياره تحت وطأة المجازر ليعيش في مخيمات اللجوء مشتتاً بعيداً عن وطنه ودياره.ومن جهتها، أكدت غنام على تمسك شعبنا الفلسطيني بحق العودة، وثباته على العهد من كامل الأجيال نحو العودة والتحرير والدولة.كما أكدت غنام على أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح فعاليات إحياء ذكرى النكبة داعية لأوسع مشاركة من الكل الفلسطيني لافتة إلى أن محافظة رام الله، ستواصل العمل مع دائرة شؤون اللاجئين لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وتذليل كافة الإشكالات التي تواجه عمل اللجان الشعبية في المخيمات.