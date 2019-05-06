شؤون فلسطينية

مجلس إدارة روابي يوافق على الاستثمارات المطلوبة للتوسع وزيادة أعمال البناء

مجلس إدارة روابي يوافق على الاستثمارات المطلوبة للتوسع وزيادة أعمال البناء
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس إدارة شركة بيتي للاستثمار العقاري المطورة لمدينة روابي، اجتماعه الأول للعام 2019 م حيث تم استعراض سير الأعمال في المدينة لبناء ما يقارب 1,000 وحدة سكنية إضافية، بالإضافة إلى استكمال بناء العديد من المرافق العامة المهمة لسكان المدينة وزوارها.

وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتي للاستثمار العقاري، على حرص المساهمين في الشركة متمثلة بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والشركاء الفلسطينيين على استكمال المشروع، مشيداً بالإنجازات المحققة على الأرض والخيارات التي تقدمها المدينة للسكان الحاليين والمستقبليين، بالإضافة إلى محلات التجزئة الرائدة والخدمات الترفيهية الأخرى، وقال سعادته: "إن المدينة تواكب المدن الحديثة والذكية في العالم وهو ما يوفر تجربة فريدة للسكان والزوار". 

وأشاد الكواري بالإدارة الفعالة لأضخم مشروع بتاريخ المنطقة، معرباً عن فخره وسعادته بفريق الإدارة التنفيذي بقيادة الأخ بشار المصري، والفريق الفلسطيني الشاب الذي تمكن وبنجاح من التغلب على جميع العقبات وتشغيل المشروع بمرفقاته المختلفة.

وأعرب السيد بشار المصري الشريك والرئيس التنفيذي، عن جزيل شكره للشريك القطري على الدعم الهام والاستثمار المتواصل في فلسطين، مؤكداً أن تحقيق هذا النجاح الكبير لمدينة روابي لم يكن ممكناً دون وجود هذه الشراكة الاستراتيجية.

 وصرح المصري، أن المشروع أصبح بالفعل مدينة نموذجية تركز على توفير فرص العمل الكريمة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، معرباً عن سعادته بما ستوفره المدينة من المزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني خلال البدء بالمرحلة الجديدة، مما سيكسبهم الخبرة ويحد من هجرتهم بحثاً عن الوظائف.

 ومن الجدير بالذكر، أن مدينة روابي هي أول مدينة فلسطينية يتم تصميمها وفق مخطط تنظيمي هيكلي متكامل وبنية تحتية متطورة بمعايير عالمية، وتمتد أراضيها على مساحة 6.3 مليون متر مربع ما يتسع لأكثر من 40 ألف نسمة.

وتشمل المراحل الأولى من المدينة بالإضافة إلى الوحدات السكنية، العديد من المرافق الحيوية من سوق تجاري حديث متعدد الخيارات للتسوق والتجارة، وبنايات منظمة ومجهزة بكامل مستلزمات الشركات العالمية والمحلّية والتي انتقلت إليها عشرات الشركات من مختلف القطاعات، كما تحتوي على مراكز صحية ودور عبادة، و"أكاديمية روابي الإنجليزية "وهي صرح تعليمي بنظام عالمي، ومدرج خارجي ضخم مُصمّم على الطراز الروماني، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية بما فيها المنتزهات والمساحات الخضراء التي ضمت العديد من ألعاب وفعاليات التحدّ والإثارة، مما جعلها وجهة دائمة يزورها أكثر من مليون زائر على مدار العام.

أخبار ذات صلة

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال والدة الشهيد أشرف نعالوة

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال والدة الشهيد أشرف نعالوة

إدارة الوقاية والسلامة العامة تغلق مصعدين في (رام الله) وتخطر منشأة بالقدس

إدارة الوقاية والسلامة العامة تغلق مصعدين في (رام الله) وتخطر منشأة بالقدس

الخارجية: تعميق الاستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين

الخارجية: تعميق الاستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الاحتلال

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الاحتلال

محافظ غزة يُدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا

محافظ غزة يُدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

زيارة يأسف من منع حماس ممارسة عمله بغزة وزيارة الجرحى بمستشفى الشفاء

زيارة يأسف من منع حماس ممارسة عمله بغزة وزيارة الجرحى بمستشفى الشفاء

وزارة التربية تستأنف امتحانات التدريب العملي والتكنولوجيا لطلبة &#34;الإنجاز&#34; بغزة

وزارة التربية تستأنف امتحانات التدريب العملي والتكنولوجيا لطلبة "الإنجاز" بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

هشام الجخ وبشار المصري

هشام الجخ وبشار المصري

شؤون فلسطينية

إدارة الوقاية والسلامة العامة تغلق مصعدين في (رام الله) وتخطر منشأة بالقدس

إدارة الوقاية والسلامة العامة تغلق مصعدين في (رام الله) وتخطر منشأة بالقدس

الخارجية: تعميق الاستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين

الخارجية: تعميق الاستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على إنقاذ حل الدولتين

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الاحتلال

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الاحتلال

مجلس إدارة روابي يوافق على الاستثمارات المطلوبة للتوسع وزيادة أعمال البناء

مجلس إدارة روابي يوافق على الاستثمارات المطلوبة للتوسع وزيادة أعمال البناء

محافظ غزة يُدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا

محافظ غزة يُدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

وزارة التربية تستأنف امتحانات التدريب العملي والتكنولوجيا لطلبة &#34;الإنجاز&#34; بغزة

وزارة التربية تستأنف امتحانات التدريب العملي والتكنولوجيا لطلبة "الإنجاز" بغزة

الأحمد يُطلع ممثل اليابان على التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية

الأحمد يُطلع ممثل اليابان على التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية

منوعات

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

شاهد خارطة مسلسلات رمضان كاملة بالقنوات الناقلة

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

تعيين إلهام شاهين في منصب ديني يثير الجدل

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

7 مشاهير أجانب سيصومون رمضان هذا العام

صورة لـ&#34;ميغان ماركل&#34; مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

صورة لـ"ميغان ماركل" مع هذه الممثلة السورية تشعل مواقع التواصل

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: &#34;أبوكي عارف؟

كنزي عمرو دياب تنشر فيديو عبر انستجرام.. ومعلقون: "أبوكي عارف؟

إطلالات &#34;محتشمة وببطانة&#34; للفنانات في رمضان.. والمتابعون: &#34;شوفتي وشك نوَّر إزاي؟&#34;

إطلالات "محتشمة وببطانة" للفنانات في رمضان.. والمتابعون: "شوفتي وشك نوَّر إزاي؟"

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

نجمة عراقية حسناء تكشف زواجها أخيراً

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

فاندام يوجه رسالة لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان &#34;فودافون&#34;

عمرو دياب ودينا الشربيني يظهران معا في إعلان "فودافون"

&#34;حدوتة&#34; غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

"حدوتة" غادة عبدالرازق.. مسلسل للكبار فقط في رمضان

عربي

فايز السراج يُجري مباحثات اليوم في روما

فايز السراج يُجري مباحثات اليوم في روما

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

فيديو..لبنان: عاملات المنازل الأجنبيات يتظاهرن ضد نظام الكفالة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة

السيسي: سأنزل للتظاهر في الشارع مع المصريين في هذه الحالة