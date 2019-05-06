محافظ غزة يُدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا







رام الله - دنيا الوطناستنكر محافظ غزة، الوزير إبراهيم أبو النجا، عدوان الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من البنايات والمنازل والمنشآت.جاء ذلك، خلال قيامه ووفد من كوادر محافظة غزة، بتفقد الأماكن المدمرة بفعل قصف طائرات ودبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن مختلفة من محافظات غزة.وأضاف أبو النجا: أن هذا العدوان الإسرائيلي الجديد، يأتي ليؤكد على مدى الإجرام الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد المواطنين الأبرياء، وبدعم ومساندة من الإدارة الأميركية المتواطئة مع دولة الاحتلال.ودعا محافظ غزة، كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والحقوقية، إلى التدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا.