اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

دانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزّة، والتي أودت بحياة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين العزّل، بالإضافة إلى سقوط أبنية عالية على رؤوس قاطنيها.





وأشار مكتب مفوّض الشرق الأوسط، الدكتور هيثم أبو سعيد، إلى أن "الكيان الإسرائيلي" يتعمّد القساوة في القصف على المدنيين خصوصاً بعد التظاهرات السلمية نهار الجمعة المطالبة بحق العيش الكريم والعودة إلى أراضيهم المسلوبة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهذا أمر يجب إيجاد الحلول له، والعمل على إلزام والضغط على الحكومة الإسرائيلية، بُغية الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.





وختم البيان، بالطلب من المحافل الدولية والعربية التحرك بأسرع وقت ممكن لوقف قساوة العدوان على الشعب الفلسطيني، وإيجاد الحلول الجذرية، وعدم الاكتفاء بالبيانات التي تندد بفعل الكيان الإسرائيلي، وإنما وضع هذا الأخير ضمن خيارات صعبة من أجل الرضوخ للحقوق.

رام الله - دنيا الوطن