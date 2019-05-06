وزارة التربية تستأنف امتحانات التدريب العملي والتكنولوجيا لطلبة "الإنجاز" بغزة

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، استئناف عقد امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للفروع المهنية في المحافظات الجنوبية، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام متتالية.





كما قررت اللجنة، عقد امتحان التكنولوجيا العملي، والذي كان مقرراً يوم أمس الأحد؛ الخميس المقبل بتاريخ 9-5-2019، مؤكدة أنها تتابع بشكل حثيث كافة التطورات، وأنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات ذات الشأن، بما يخدم مصلحة الطلبة.

رام الله - دنيا الوطن