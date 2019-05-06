فايز السراج يُجري مباحثات اليوم في روما

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، سيلتقي اليوم في روما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.وأفادت وكالة أنباء (آكي) بأن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أجرى عدة اتصالات هاتفية مع السراج في الأيام الماضية، تناولت تطور الأوضاع في ليبيا.من جانبها وصفت صحيفة (occhidellaguerra) زيارة السراج إلى إيطاليا بأنها مفاجئة، وأن ستاراً من السرية ضرب حولها لأسباب أمنية، لافتة إلى أن هذه الزيارة مهمة في ضوء آخر التطورات في الملف الليبي.وذكرت الصحيفة، أن زيارة السراج إلى روما هي الزيارة الخارجية الأولى، التي يقوم بها منذ أن أطلق المشير خليفة حفتر يوم 4 نيسان/ أبريل عملية عسكرية، قالت إنها تستهدف "السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء الليبي" فائز السراج.ورأت الصحيفة في هذا السياق، أن إيطاليا هي الأقرب إلى السراج في أوروبا، خاصة وأنه ابتعد مؤخراً عن فرنسا، المتهمة بدعم حفتر.ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام ليبية، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، سيطلب من إيطاليا "التزاما أقوى بالدفاع عن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة؛ لكن المجتمع الدولي تخلى عنها".وكشفت الصحيفة أيضاً، أن اجتماعاً آخر سيعقد في وزارة الدفاع بروما في الساعات المقبلة، مع وفد يمثل القوات المقربة من السراج، مشيرة إلى أن هؤلاء، سيحاولون الحصول على دعم إيطالي.