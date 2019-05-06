دولي

إيران تؤكد عدم عودة مواطنيها لأداء العمرة هذا العام

إيران تؤكد عدم عودة مواطنيها لأداء العمرة هذا العام
صورة ارشيفية
أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أكبر رضائي، عدم استئناف إرسال الإيرانيين لأداء مناسك العمرة، المتوقفة منذ عام 2015.

وقال رضائي اليوم الاثنين: "لم تعد هناك فرصة لإيفاد الإيرانيين إلى مراسم العمرة هذا العام.. لم يحصل اتفاق بين مسؤولي وزارة الحج السعودية وإيران حتى الآن بشأن استئناف إرسال الإيرانيين إلى مراسم العمرة"، بحسب ( روسيا اليوم ). 

وأضاف: "طهران ستبدأ باتخاذ إجراءات إيفاد الإيرانيين إلى العمرة بعد موسم الحج المقبل، وحصول ذلك يعتمد على تلبية السعودية طلب إيران الحفاظ على احترام وكرامة حجاجها".

ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة الإيرانية في الثامن من يوليو القادم، بإرسال الدفعة الأولى من مواطنيها إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

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